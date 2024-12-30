Erhürman’dan 2024 Değerlendirmesi: "Barış Hepimize İyi Gelecek"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı kapsamlı açıklamada, 2024 yılını Kıbrıs bağlamında değerlendirdi. Kuzey ve güneydeki politikaları eleştiren Erhürman, adada kalıcı barışın tüm tarafların dahil olduğu stratejilerle mümkün olabileceğini vurguladı.

"Kıbrıslı Türkler Görünmez Hale Getiriliyor"

Erhürman, kuzeyde Kıbrıslı Türklerin dünyadan izole edilmesi ve iradesizleştirilmesi yönünde bir çaba yürütüldüğünü belirtti. Açıklamasında, “Kıbrıslı Türkler biraz daha görünmez, biraz daha iradesiz olsun, özne olmaktan biraz daha uzaklaşsın diye ne gerekiyorsa yapıldı,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den yapılan açıklamalarda kullanılan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok" gibi söylemlere atıfta bulunan Erhürman, bu durumun Kıbrıslı Türklerin uluslararası düzeyde daha da yalnızlaşmasına neden olduğunu belirtti.

"Güneyde Büyük Abilere Dayanma Stratejisi Tavan Yaptı"

Erhürman, güneyde ise Türkiye’ye karşı korunma stratejileri kapsamında “büyük abiler arkamıza dizilsin” yaklaşımının zirve yaptığını ifade etti. Ancak bu stratejinin, Kıbrıslı Rumların özne olma kapasitesini zayıflatacağını ve dış aktörlerin etkisini artıracağını belirtti.

“Bu bölgede Türkiye yok, Kıbrıslı Türkler yok” gibi yaklaşımların da bölgesel barışa katkı sağlamayacağını vurgulayan Erhürman, iki tarafın dışlayıcı politikalarının barışı daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.

"Çözüm Hâlâ İki Toplumlu, Siyasi Eşit Federasyon"

Erhürman, uluslararası çözüm zeminine işaret ederek, BM Güvenlik Konseyi kararlarında çözüm şeklinin hâlâ iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunu hatırlattı. Müzakereler süresince, Türk tarafının daha desantralize, Rum tarafının ise daha merkezi bir federasyon modelini savunduğunu belirten Erhürman, son dönemde Rum tarafının da desantralize federasyona daha sıcak baktığını söyledi.

"Barış Stratejileri Tüm Aktörleri İçermeli"

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların eşit kurucu ortaklar, Türkiye ve Yunanistan’ın ise garantör ülkeler olduğunu belirtti. Enerji, güvenlik, ticaret ve çözüm stratejilerinin tüm bu aktörleri içermesi gerektiğini ifade ederek, herhangi bir tarafın dışlanmasının kalıcı barışa hizmet etmeyeceğini vurguladı.

"Barış Hepimize İyi Gelecek"

Açıklamasını “Barış hepimize iyi gelecektir” diyerek sonlandıran Erhürman, Kıbrıs’ta çözüm ve barışın sadece adadaki iki halkın değil, tüm bölgenin yararına olacağını ifade etti.