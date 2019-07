Erhürman'dan "AB çatısı altında iki devlet" formülüne eleştiri

İşte o açıklama;

Sevgili Ulaş Barış'ın Kathimerini'den alarak Kıbrıs Postası'nda yayımladığı Sn. Anastasiadis'in BM Genel Sekreteri'ne yönelik mektubunda, siyasi eşitlik konusundaki kabul edilemez tutum devam ediyor. "Yeni öneri", parlamenter sistem içerisinde 4:2 dönüşümlü başbakanlık ve sembolik başkanın her zaman Rum, sembolik başkan yardımcısının da her zaman Türk olması. Bizim tarafta ise temel BM parametresi olan siyasi eşitliği sulandırma çabalarını BM nezdinde ciddi bir gündem yapma çabası yerine, siyasi eşitliği bile kabul etmeyen Anastasiadis'in kabulü şartına bağlı olmasına karşın her nasılsa "çok daha gerçekçi" bulunan AB çatısı altında iki ayrı devlet formülü... Birçoğumuz proaktif olmaktan ve statükoyu aşındırmaktan söz ediyoruz ama belli ki bunlardan aynı şeyleri anlamıyoruz...