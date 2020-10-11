Erhürman'dan açıklama...CTP PM toplanacak

Erhürman ve partililer, açıklamanın ardından parti merkezinden ayrılmadı. Seçim sonucu hala buradan takip ediliyor.

Seçim sonuçlarının yavaş yavaş netleşmeye başlamasının ardından ilk açıklama CTP adayı Tufan Erhürman’dan geldi, “Bu dönemde halkın bölünmesine, parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.Erhürman muhtemelen yarından sonra parti meclisinin toplanarak, seçim sonuçlarının değerlendireceklerini kaydetti. Erhürman'ın açıklaması özetle şöyle: “Seçimin sonucu aşağı yukarı belli oldu, ikinci tura çıkan iki aday belli oldu. Kıbrıs Türk halk iradesini ortaya koydu. Saygı duyuyoruz. CTP, önümüzdeki 5 yıllık sürecin zorlu bir süreç olduğunun farkındadır. İçerde ve dışarda sorunlar vardır. Bu dönemde halkın bölünmesine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. CTP kurumları olan, 50 yıllık kurumsal bir partidir, muhtemelen yarından sonra parti meclisimiz toplanacak, seçimin sonucunu değerlendirecek. Bu akşamın galibi olan adayları tebrik ederiz. CTP, halkın önünün kapatılmasına, halkın bölünüp parçalanmasına izin vermeyeceğiz