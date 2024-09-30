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Erhürman'dan AKEL'e New York'ta tokat! CHP'ye de AKEL'e tepki ver çıkışı!

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BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılan New York temaslarının yankısı sürüyor. AKEL’in “işgal” sözlerine karşı ilk tepkiyi salonu terk eden CHP lideri Özgür Özel’in değil Erhürman’ın verdiği ve Özel’den de tepki vermesini istediği öğrenildi.
Erhürman'dan AKEL'e New York'ta tokat! CHP'ye de AKEL'e tepki ver çıkışı!

BM Genel Kurulu çerçevesinde yapılan New York temaslarının yankısı sürüyor. AKEL’in “işgal” sözlerine karşı ilk tepkiyi salonu terk eden CHP lideri Özgür Özel’in değil Erhürman’ın verdiği ve Özel’den de tepki vermesini istediği öğrenildi.

Bugün Kıbrıs gazetesinin haberine göre Stefanos’un konuşmasını takiben Erhürman söz alarak Stefanos’un kullandığı “invasion/istila” ve “occupation/işgal” ifadelerine tepki verdi.

Bir “işgal”den söz edilecekse, 1963’ten beri Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal altında olduğunu belirtti.

Erhürman, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te yaptığı müdahalenin Enosis amacı taşıyan darbenin sonucu olduğunu ve Garanti Anlaşması tahtında devletin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair sorumluluğu gereği bunu yaptığını ve bir işgalden söz edilecekse, Kıbrıslı Türklerin kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasası hilafına 61 yıldan bu yana devletin sadece Rumların kontrolünde olduğunun hatırlanması gerektiğini söyledi.

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