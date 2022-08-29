Erhürman'dan Anastasiadis'e: Federasyon kavramı bu zihniyetlerden çok çekiyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ın açıklamalarına işaret ederek, "Federasyon kavramı da bu zihniyetlerden çok çekiyor" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan siyasi eşitliği, “çoğunluk olmayan toplumun çoğunluğa hükmetmesi” şeklinde tanımladığına değindi.

Erhürman açıklamasında, ‘federasyon kavramı’nın bu düşüncelerden çok çektiğine dikkat çekti.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Sn. Anastasiadis, giderayak yaptığı açıklamalarda, BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan siyasi eşitliği, aynen Crans Montana'da yaptığı gibi, "çoğunluk olmayan toplumun çoğunluğa hükmetmesi" olarak tanımlamaya devam ediyor.

Bir tarafta, federasyonun egemenliğin siyasi eşitlik temelinde paylaşılması anlamına geldiğini, diğer tarafta siyasi eşitliğin iki toplumlu bir federasyonun olmazsa olmazı olduğunu bir türlü anlamayan ya da anlamak/anlatmak istemeyenler!

Bırakın bu adanın, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların çektiklerini, "federasyon kavramı" da bu zihniyetlerden çok çekiyor!”