Erhürman'dan Arıklı'ya 25 vekile düşen Hükümetin istifa etmesi demokrasi gereğidir!

İşte Açıklama;

Sn. Arıklı, "şunu da kabul edelim ki bu hükümet şu anda 25 vekil desteğine düşmüş bir azınlık hükümetidir" dedikten sonra, iktidarın nisabı sağlayamamasından dolayı Meclis'in açılamamasından muhalefeti sorumlu tutmaya kalkıyor.

Yaptığı onca hukuka, ekonomik ve sosyal akla aykırılıktan sonra bir de Meclis'te "25 vekil desteğine düşmüş" bir hükumetin meşruiyeti kalmadığı ve istifa etmesinin demokrasinin gereği olduğu nedense aklına dahi gelmiyor!!!