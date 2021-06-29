  • BIST 1.372
  • Altın 494,779
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Erhürman'dan Arıklı'ya 25 vekile düşen Hükümetin istifa etmesi demokrasi gereğidir!

» »
Erhürman'dan Arıklı'ya 25 vekile düşen Hükümetin istifa etmesi demokrasi gereğidir!
Erhürman'dan Arıklı'ya 25 vekile düşen Hükümetin istifa etmesi demokrasi gereğidir!

İşte Açıklama;

Sn. Arıklı, "şunu da kabul edelim ki bu hükümet şu anda 25 vekil desteğine düşmüş bir azınlık hükümetidir" dedikten sonra, iktidarın nisabı sağlayamamasından dolayı Meclis'in açılamamasından muhalefeti sorumlu tutmaya kalkıyor.

Yaptığı onca hukuka, ekonomik ve sosyal akla aykırılıktan sonra bir de Meclis'te "25 vekil desteğine düşmüş" bir hükumetin meşruiyeti kalmadığı ve istifa etmesinin demokrasinin gereği olduğu nedense aklına dahi gelmiyor!!!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanlığı ve hayvancılar uzlaşıya vardı29 Haziran 2021 Salı 21:47
  • Başkurt, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanlığı’na atandı29 Haziran 2021 Salı 21:44
  • Son 24 saatte 43 pozitif vaka!29 Haziran 2021 Salı 20:08
  • Tatar:İki Devletli Çözüm Modeli İçin Uğraş Veriyoruz29 Haziran 2021 Salı 18:42
  • Güngör Çöplüğünde Yangın29 Haziran 2021 Salı 18:39
  • Tolga Atakan: Malumun ilanı29 Haziran 2021 Salı 18:08
  • KTAMS Başkanı yeniden Güven Bengihan29 Haziran 2021 Salı 17:58
  • Şahali: Mecliste iki gündür yaşananlar nisap sorunu değil, bir "edep" sorunudur!29 Haziran 2021 Salı 17:41
  • Arıklı Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı29 Haziran 2021 Salı 17:29
  • CTP Milletvekili Hamzaoğulları Sosyal Medya Hesabından Açıkladı29 Haziran 2021 Salı 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti