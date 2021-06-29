Erhürman'dan Arıklı'ya 25 vekile düşen Hükümetin istifa etmesi demokrasi gereğidir!

İşte Açıklama;
Sn. Arıklı, "şunu da kabul edelim ki bu hükümet şu anda 25 vekil desteğine düşmüş bir azınlık hükümetidir" dedikten sonra, iktidarın nisabı sağlayamamasından dolayı Meclis'in açılamamasından muhalefeti sorumlu tutmaya kalkıyor.
Yaptığı onca hukuka, ekonomik ve sosyal akla aykırılıktan sonra bir de Meclis'te "25 vekil desteğine düşmüş" bir hükumetin meşruiyeti kalmadığı ve istifa etmesinin demokrasinin gereği olduğu nedense aklına dahi gelmiyor!!!
"Şunu da kabul edelim ki bu hükümet şu anda 25 vekil desteğine düşmüş bir azınlık hükümetidir" demiş Sn. Arıklı. Tespit doğru da sonuç? Meclis'te çoğunluk desteğini kaybetmiş bir "hükumet"in yapması gereken nedir? Koltuklara yapışıp kalmak için her türlü ayak oyununu yapmak mı?!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) June 29, 2021
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