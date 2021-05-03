Erhürman'dan Arıklı'ya elektriğe zam tepkisi

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Sn. Arıklı, bir gün elektriğin ucuzlayacağını, bir gün zammın kaçınılmaz olduğunu, bir başka gün zammın hazine tarafından üstlenileceğini söylüyor. Bu, haftalardır böyle! Kendisi enerjiden sorumlu bakan!!!
Sn. Arıklı, bir gün elektriğin ucuzlayacağını, bir gün zammın kaçınılmaz olduğunu, bir başka gün zammın hazine tarafından üstlenileceğini söylüyor. Bu, haftalardır böyle! Kendisi enerjiden sorumlu bakan!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) May 3, 2021
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