Erhürman'dan Arıklı'ya: "Sayın Arıklı kibar konuşunca ben de ona kibar konuşacağım"

Meclis Genel Kurulu’nda bugün ilk olarak 287 milyon 505 bin 200 TL olan Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülüyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında, YDP Milletvekili Erhan Arıklı’nın, “Nevruz kutlamalarında tutuklananlar Başbakanın şevkati ile serbest bırakıldılar” sözleri üzerine Başbakan Erhürman Arıklı’ya cevap verdi.

“Edep adap sınırları zorlanıyor. Başbakanın şevkati ile serbest bırakıldılar gibi sözler yakışmıyor. Bu üslup doğru değil. Üslüp buysa cevap vermem. Eylemciler benim adamıymış gibi bir laf… Bunu kabul etmem... ” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“Sanki biz Erdoğan'la görüşmede kendisi de varmış gibi aslı olmayan iddialar atıyor. Rahatlıkla bunu yapıyor. Böyle bir şey yok. Ne niyet mektubu var. Büyük rahatlıkla doğruymuş gibi anlatıyor. Öyle bir hava yaratmaya çalışıyor ki, ben içeriliyim. Yok böyle bir şey.

Nereden aldıysa bilgileri getirsin. Yeter artık. Yeni tarz oluştu mecliste... Bu ülkede barış içinde bir arada yaşama koşullarının zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz.”