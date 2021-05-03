Erhürman'dan Arıklı'ya tepki

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Sn. Arıklı, bir gün elektriğin ucuzlayacağını, bir gün zammın kaçınılmaz olduğunu, bir başka gün zammın hazine tarafından üstlenileceğini söylüyor. Bu, haftalardır böyle! Kendisi enerjiden sorumlu bakan!!!
Paylaşım şu şekilde:
Sn. Arıklı, bir gün elektriğin ucuzlayacağını, bir gün zammın kaçınılmaz olduğunu, bir başka gün zammın hazine tarafından üstlenileceğini söylüyor. Bu, haftalardır böyle! Kendisi enerjiden sorumlu bakan!!!
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