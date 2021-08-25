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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Erhürman'dan Arıklı'ya Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün "Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!"

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Erhürman'dan Arıklı'ya Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün "Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!"
Erhürman'dan Arıklı'ya Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün "Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!"

İşte açıklama;

EL-SEN eylemindeki yumurtalı protestoya Sn. Arıklı'nın yorumu: "Hem pahalılıktan şikayet hem de yumurta harcıyorlar. Fakir sebeplensin"... Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün... Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!

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