Erhürman'dan Arıklı'ya Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün "Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!"

İşte açıklama;
EL-SEN eylemindeki yumurtalı protestoya Sn. Arıklı'nın yorumu: "Hem pahalılıktan şikayet hem de yumurta harcıyorlar. Fakir sebeplensin"... Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün... Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!
İşte açıklama;
EL-SEN eylemindeki yumurtalı protestoya Sn. Arıklı'nın yorumu: "Hem pahalılıktan şikayet hem de yumurta harcıyorlar. Fakir sebeplensin"... Tüp gazın 90 TL'den 107 TL'ye çıktığı gün... Espri gırla... Kimilerinin keyfi yerinde!!!
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