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Erhürman'dan 'Asgari Ücret' çıkışı

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Cumhuriyetçi Türk Pastisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından 'Asgari Ücret' le ilgili açıklama yaptı.
Erhürman'dan 'Asgari Ücret' çıkışı

Erhürman yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

İşte Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Asgari ücret asgari geçim ücretidir. Dolayısıyla asgari ücreti hayat pahalılığı oranında artırmak zorundasınız. İkincisi, asgari ücret hayat pahalılığı oranında arttığı zaman ondan vergi alınmayacak düzenlemeyi hemen yapmak zorundasınız. Asgari ücreti bir elinizle verip öbür elinizle bir kısmını vergi olarak almak asgari ücretin mantığına ters. 

Ve üçüncüsü, asgari ücretin artırılmasının kayıt dışı ya da yarı zamanlı çalıştırma, hatta işten çıkarma ile sonuçlanmaması için doğru bir planlamayla ihtiyaç sahibi esnaf ve işletmeleri desteklemek zorundasınız. Kaynak nerede mi? Ek bütçede bilinçli olarak göstermediğiniz en az 3 milyar TL'lik mahalli gelir artışında!

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