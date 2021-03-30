Erhürman'dan ''Bir Zamanlar Kıbrıs'' Tepkisi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak galaya tepki gösterdi.

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

Bu ülkenin kültür-sanat insanları aylardır pandemi nedeniyle sıkıntı içinde. Tiyatrolar kapalı, sergi açılamıyor, eğlence yerleri kapalı olduğu için gelirini müzik yaparak kazananların nasıl geçindiğini kimse bilmiyor. Ama TRT'nin bir dizisinin önce çekimleri, şimdi de galası pandemi sınırlamalarına tabi değil. Siz gelin de bunu bu ülkenin zor koşullarında kültürümüzü ve sanatımızı yaşatmak için uğraşan insanlarımıza anlatın!!!