  • BIST 91.527
  • Altın 216,094
  • Dolar 5,2883
  • Euro 6,0378
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Erhürman’dan BRTK yasası ile ilgili önemli açıklama

» »
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 55 yaşında… BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun ilebirlikte Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.
Erhürman’dan BRTK yasası ile ilgili önemli açıklama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 55 yaşında… BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun ile birlikte Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Kurum’un kuruluşunun 55. Yılı dolayısı ile gerçekleştirilen ziyarette, BRT müdürü Aysu Basri Akter, Başbakan Erhürman’a yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Konuşmasında hükümete kuruma desteklerinden dolayı teşekkür eden Akter, “hükümetin her aşamada ciddi desteklerini hissettik. Projeler hızlı bir süreçte tamamlandı” dedi. BRTK yasasının önemli bir beklenti olduğunu, konu ile ilgili çalışmaların önemli bir olgunluğa ve tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Akter, “sizlerin de bu konudaki hassasiyeti biliniyor” şeklinde konuştu. Akter, yasanın geçmesi halinde yıllardır kronikleşen birçok sorunun kökten değişeceğini vurguladı. Yenilenebilir enerjinin devreye girdiğini belirten Akter, buradan beklenen kapasitede verimin alındığını ifade etti. 2019 yılının Ocak ayında ikinci etap için yeni bir ihale sürecinin başlatılmasının öngörüldüğünü belirten Akter, BRT 2’nin de HD kalitesinde yayına başlaması ile ilgili olarak kurulum aşamasında sona gelindiğini söyledi. 2019 yılının ilk aylarında BRT 2’nin spor kanalı olarak evrilmesi ile ilgili çalışmaların hızlandığını belirten Akter, “üzerinde çalıştığımız yeni projelerimiz de var” dedi. Başbakan Tufan Erhürman da, BRTK’nın 55. Yılının hayırlı olmasını diledi. BRTK’nın geçmişten günümüze önemli bir mesafe katettiğini kaydeden Erhürman, ancak iletişim alanının çok hızlı ilerlediği gerçeğinden hareketle daha hızlı mesafe katedilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “BRTK içerisinde gerek teşkilat yapısı, gerek işlemlerin gerek teknoloji kullanımı açısından yapmamız gereken çok fazla şey var. bu konuda da yıllardır kronikleşen BRT yasası problemimiz var. Uzun süredir yasa ile ilgili çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Çalışmalar artk belli bir olgunluk seviyesine geldi.

Tahminin 2019 yılının başı itibarı ile Bakanlar Kurulu önünde tamamlanmış halde sunma noktasına geleceğiz. Bakanlar Kurulundan da tasarı haline gelip meclise havale edilecek”dedi. Bugüne kadar hemen hemen tüm siyasi partilerin yasanın tamamlanması için çağrıda bulunduğunu ifade eden Erhürman, “dolayısı ile yasa açısından Meclis’te bir hazır bulmuşluk ortamı vardır” şeklinde konuştu. Erhürman, hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kordineli bir şekilde çalışarak BRT’de hızla halletmemiz gereken konularda hertürlü biçimde desteklemeye devam edeceğiz. BRT bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yapılan soruşturmada resmi belgelerin gerçekleri yansıtmadığına yer verildi...24 Aralık 2018 Pazartesi 18:29
  • Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yemek düzenledi24 Aralık 2018 Pazartesi 18:21
  • Bakan Özersay, DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu heyetini kabul etti24 Aralık 2018 Pazartesi 17:52
  • Müdür yalanladı, Doktor foyasını ortaya çıkardı!24 Aralık 2018 Pazartesi 17:45
  • Umut Türe kayıp! Ailesi endişeli...24 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
  • Ombudsman, turizm teşvikleriyle ilgili bir başvuruyu sonuçlandırdı24 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
  • Açlık grevindekilerin sayısı 12’yi buldu24 Aralık 2018 Pazartesi 16:54
  • "Şenlik Çıkmazı" büyük ilgi gördü24 Aralık 2018 Pazartesi 16:20
  • Yenişehir Mahalleme Dokunma İnsiyatifi'nden önemli açıklama24 Aralık 2018 Pazartesi 16:19
  • Surlariçi çocuklarına yönelik "Yeni Yıl Etkinliği" düzenlendi24 Aralık 2018 Pazartesi 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti