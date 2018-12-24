Erhürman’dan BRTK yasası ile ilgili önemli açıklama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 55 yaşında… BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun ile birlikte Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret etti. Kurum’un kuruluşunun 55. Yılı dolayısı ile gerçekleştirilen ziyarette, BRT müdürü Aysu Basri Akter, Başbakan Erhürman’a yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Konuşmasında hükümete kuruma desteklerinden dolayı teşekkür eden Akter, “hükümetin her aşamada ciddi desteklerini hissettik. Projeler hızlı bir süreçte tamamlandı” dedi. BRTK yasasının önemli bir beklenti olduğunu, konu ile ilgili çalışmaların önemli bir olgunluğa ve tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Akter, “sizlerin de bu konudaki hassasiyeti biliniyor” şeklinde konuştu. Akter, yasanın geçmesi halinde yıllardır kronikleşen birçok sorunun kökten değişeceğini vurguladı. Yenilenebilir enerjinin devreye girdiğini belirten Akter, buradan beklenen kapasitede verimin alındığını ifade etti. 2019 yılının Ocak ayında ikinci etap için yeni bir ihale sürecinin başlatılmasının öngörüldüğünü belirten Akter, BRT 2’nin de HD kalitesinde yayına başlaması ile ilgili olarak kurulum aşamasında sona gelindiğini söyledi. 2019 yılının ilk aylarında BRT 2’nin spor kanalı olarak evrilmesi ile ilgili çalışmaların hızlandığını belirten Akter, “üzerinde çalıştığımız yeni projelerimiz de var” dedi. Başbakan Tufan Erhürman da, BRTK’nın 55. Yılının hayırlı olmasını diledi. BRTK’nın geçmişten günümüze önemli bir mesafe katettiğini kaydeden Erhürman, ancak iletişim alanının çok hızlı ilerlediği gerçeğinden hareketle daha hızlı mesafe katedilmesi için çalışılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “BRTK içerisinde gerek teşkilat yapısı, gerek işlemlerin gerek teknoloji kullanımı açısından yapmamız gereken çok fazla şey var. bu konuda da yıllardır kronikleşen BRT yasası problemimiz var. Uzun süredir yasa ile ilgili çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Çalışmalar artk belli bir olgunluk seviyesine geldi.

Tahminin 2019 yılının başı itibarı ile Bakanlar Kurulu önünde tamamlanmış halde sunma noktasına geleceğiz. Bakanlar Kurulundan da tasarı haline gelip meclise havale edilecek”dedi. Bugüne kadar hemen hemen tüm siyasi partilerin yasanın tamamlanması için çağrıda bulunduğunu ifade eden Erhürman, “dolayısı ile yasa açısından Meclis’te bir hazır bulmuşluk ortamı vardır” şeklinde konuştu. Erhürman, hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kordineli bir şekilde çalışarak BRT’de hızla halletmemiz gereken konularda hertürlü biçimde desteklemeye devam edeceğiz. BRT bizim için bir gurur kaynağıdır” dedi.