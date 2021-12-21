Erhürman'dan CTP "Para politikası olarak" Ankara'nın yolundayız açıklaması!
İşte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklaması;
Türkiye Cumhuriyeti son kararla Türk Lirası mevduatlarda dövize endeksli mevduat sistemine geçti.
Haftalardır, halkımızın alım gücünü korumak, ekonomide öngörülebilirliği sağlamak ve emek piyasasının darmadağın olmasını önlemek için, giderlerimiz dövize endeksli olduğuna göre gelirlerimiz de dövize endeksli olmalıdır diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin görüşlerine burun kıvıranlar bakalım şimdi ne diyecekler!!!
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