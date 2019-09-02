Erhürman'dan Cumhurbaşkanlığı'na adaylık açıklaması

Erhürman, KKTC ve Türkiye’nin Crans-Montana’da Annan Planı’ndan sonra bir kez daha federasyon kurulması konusunda her türlü çabayı ortaya koyduğunu uluslararası toplum önünde gösterdiğini söyledi. Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans-Montana’da bir noktaya gelindiğinde yayımladığı raporunda, “Bu güne kadarki bu ucu bucağı belli olmayan müzakere süreçleri artık yaşanmayacak.” ifadesini hatırlattı.

Erhürman, “Artık Kıbrıs sorununda konuşulmamış bir şey kalmamıştır, nerelerde uzlaşılamadığı bellidir. Dolayısıyla yapılması gereken bir son süreçtir ama o son süreç ucu açık olmayacak ve artık o sürecin sonunda artık öngörülebilirliğe ulaşmamız lazım. Bence BM’nin görevi de böyle bir süreç başlatmaktır. Kıbrıs sorunu bir anlamda bizler için de Kıbrıslı Rumlar için de bir öngörülebilirlik sorunudur” dedi. Erhürman, Rum tarafının siyasi eşitlik konusundaki tavrının devam etmesi halinde, eylülde New York’taki olası 3’lü ve 5’li görüşmelerin zarar göreceğini ifade etti.

Erhürman, mevcut koşullarda Kıbrıs Türk tarafı ile Rumlar arasında hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulabileceğini ve sürecin birlikte yönetilebileceğine işaret ederek, bu nokta da Anastasiadis’in, “Bir komite kurarız, o da size bilgi verir.” demesinin, Kıbrıs Türk halkının 1960 Anayasası’ndan kaynaklanan haklarına uygun olmadığını söyledi.

Rum tarafının hidrokarbonlar konusunda KKTC ve Türkiye’nin son dönemde verdiği mesajı anlaması gerektiğini belirten Erhürman, “Kıbrıs Rum tarafı, Doğu Akdeniz’de sadece KKTC’yi değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni de denklemin dışında tutmaya çalışıyor. Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti son derece önemli bir ülkedir” dedi. Hidrokarbonların Türkiye üzerinden aktarılmasının ekonomik olarak da en doğru tez olduğunun altını çizen Erhürman, “Kısa vadede Doğu Akdeniz’de sıcak çatışmaya dönüşecek ciddi bir kaygı hissetmiyorum. Burada diplomatik faaliyetlerin sürdüğünü biliyorum ve artırılmasını düşünüyorum. Tabii ki bölgede en son arzu edeceğimiz şey bunun bir sıcak çatışmaya dönüşmesidir.” dedi.

Partisinin 6 Ekim’de yapılacak kurultayı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değinen Erhürman, CTP’nin cumhurbaşkanı adayı seçme konusunda en doğru kararı kurultaydan çıkacak olan parti meclisinin vereceğinin altını çizdi