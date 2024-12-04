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Erhürman’dan deprem konusunda birlikte çalışma çağrısı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, meydana gelen depremlerle ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve “Kaybedecek daha fazla zaman yok” ifadelerini kullandı.
Erhürman’dan deprem konusunda birlikte çalışma çağrısı

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Dün Adıyaman’dan döndük. Her gidişimizde bir kez daha yaşıyoruz aynı acıları. Çocuklarımızın, ailelerimizin acıları bir yanda, Adıyamanınkiler diğer yanda.

Az önce bir kez daha sallandık. Yerbilim Mühendisleri Odası üç gün önce depremle ilgili ayrıntılı bir açıklama yaptı. KTMMOB’nin açıklamaları var. Mühendislerimizin, mimarlarımızın ayrı ayrı açıklamaları var. Yapılması gerekenleri anlatıyorlar.

“Hükumet”ten tık yok! Mesele endişelenmek-endişelenmemek meselesi değil. Mesele nerede yaşadığımızı bilerek bir eylem planını ortaya koymak. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yetişmiş insan kapasitemiz ortada. Süreci birlikte yönetmek gerekiyor.

Hükumet denilen bu yapıdan bir beklentimiz yok. Gideceği köyün minareleri de belli. Ama bu konuda yeterince zaman kaybedildi. Kaybedecek daha fazla zaman da yok.

Çağrımızdır: Ana muhalefet olarak, “hükumet” değil, devlet içerisinde oluşturulacak bir koordinasyon yapısı içinde yer almaya hazırız. Ve bilinsin ki yapılmayacaksa yapmaya başlayacağız!”

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