  • BIST 1.430,870
  • Altın 494,98
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,0800
  • Lefkoşa 43 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Erhürman’dan Elektriğe Zamma Tepki

» »
Erhürman’dan Elektriğe Zamma Tepki
Erhürman’dan Elektriğe Zamma Tepki

KIB-TEK'ten ibretlik açıklama: 2019 yılından bu yana elektriğe zam yapılmayarak kurumun zarara uğratıldığı ve bunun "suç" teşkil ettiği söyleniyor. Bunu yapanlar bugün iktidarda olanlar değil miydi?!!

Ve elbette devam ediliyor: Elektriğe % 30 zam kaçınılmaz. Yurttaşa % 21'i yansıtılabilir. Bu dönemde... Alım gücü bu kadar düşmüşken... Yurttaşı da, esnafı da kan ağlarken... Enflasyon almış başını gitmişken... Dörtlü hükumet döneminde elektrik zammı yurttaşlara yansımasın diye yükümlülük devlet tarafından üstlenildiğinde dünyanın lafını duymuştuk.

Hükumet, bu kadar zamandır yükümlülüğü üstlenmeyerek kurumu zarara uğratmışken, şimdi de yalnızca % 9'unu üstlenmeyi, % 21'i tüketiciye yüklemeyi planlıyoruz diyor. Kitabınızda ne hukuk var, ne sosyal devlet, ne esnaf, ne halkın kurumsal yapısı, ne de ekonomi! Gözler kararmışçasına hepimizi duvara doğru sürüklüyorsunuz!!!

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden Borçlulara Uyarı05 Ağustos 2021 Perşembe 15:05
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği, Teknecik’e Derhal Filtre Takılmasını İstedi05 Ağustos 2021 Perşembe 15:04
  • “Harup Hasadı” Gazimağusa ve İskele’de 13 Ağustos’da Başlıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 15:00
  • Narenciye Üreticiler Birliği CYPFRUVEX’in Üreticileri Ödemediğini Savundu05 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi 13 Ağustos’a kadar kapalı olacak05 Ağustos 2021 Perşembe 14:41
  • Orman Yolları Da Dahil Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı Uzatıldı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:17
  • “Asgari Ücreti Belirleyin” Çağrısı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:15
  • Endonezya: Aşısızların ölüm oranı üç kat fazla05 Ağustos 2021 Perşembe 14:14
  • KTÖS, KTOEÖS ve KTTB, Okulların Yüz Yüze Eğitime Açılması İçin Önerilerini Açıkladı05 Ağustos 2021 Perşembe 14:11
  • Aşı olmayan gençlerde hastalık yayılıyor05 Ağustos 2021 Perşembe 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti