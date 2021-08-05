Erhürman’dan Elektriğe Zamma Tepki

KIB-TEK'ten ibretlik açıklama: 2019 yılından bu yana elektriğe zam yapılmayarak kurumun zarara uğratıldığı ve bunun "suç" teşkil ettiği söyleniyor. Bunu yapanlar bugün iktidarda olanlar değil miydi?!!

Ve elbette devam ediliyor: Elektriğe % 30 zam kaçınılmaz. Yurttaşa % 21'i yansıtılabilir. Bu dönemde... Alım gücü bu kadar düşmüşken... Yurttaşı da, esnafı da kan ağlarken... Enflasyon almış başını gitmişken... Dörtlü hükumet döneminde elektrik zammı yurttaşlara yansımasın diye yükümlülük devlet tarafından üstlenildiğinde dünyanın lafını duymuştuk.

Hükumet, bu kadar zamandır yükümlülüğü üstlenmeyerek kurumu zarara uğratmışken, şimdi de yalnızca % 9'unu üstlenmeyi, % 21'i tüketiciye yüklemeyi planlıyoruz diyor. Kitabınızda ne hukuk var, ne sosyal devlet, ne esnaf, ne halkın kurumsal yapısı, ne de ekonomi! Gözler kararmışçasına hepimizi duvara doğru sürüklüyorsunuz!!!