Erhürman'dan elektrik zammı tepkisi!

İşte açıklama;

Siz önce yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmayıp, yapmamanız gereken her şeyi yapıp KIB-TEK'i batırın. Sonra, "batırdığımı kurtaracağım" iddiasıyla enflasyonu patlatacak, yurttaşların alım gücünü iyice yerle bir edecek, üretimi durduracak okkalı zammı getirin. Eleştiriler gelince de alternatif söyleyin eleştiri yapmayın deyin!

Üç yıldır uğraşıyorsunuz. Epeyce yol kat ettiniz ama bu ülkeyi hala batıramadınız. Batırma çabalarınıza "istikrarlı" bir biçimde devam ediyorsunuz. Karşılaşacağınız öfke hesabınızın çok ötesinde olacak!!!