Erhürman'dan eleştiri... "Bu mudur kriz yönetimi?"

İşte açıklama;

Sıfır Noktasında mıyız?

İlk vakanın üzerinden beş hafta geçti. Evlere kapandık, ekonomiyi durdurduk. Bizi yönetenlere, krizi yönetsinler, sağlık alanındaki eksikliklerimizi, pandemiyle mücadele için gerekli hazırlıkları tamamlasınlar diye zaman kazandırdık. Kullandık mı bu zamanı? Hayır…

Bu “kazanılan zaman”da ne yaptık? Durmadan yanlış kararlar üretip, hiçbir sonuç alamadan o kararlardan dönmeyi marifet haline getirdik. Bir sürü kurul kurup, kurulları ve uzmanları birbirine düşürerek önerilerini uygulanamaz hale getirdik. Sonuç ne oldu? Beş haftanın sonunda kaynağını tam olarak belirleyemediğimiz vakalar da çıktı karşımıza ve şimdi “artık herkes pozitifmiş gibi önlemlerimizi almak zorundayız” deme noktasına, yani pek çok ülkenin “kapatma kararı”nı verdiği “sıfır noktası”na geldik.

Tam bu noktada ay sonuna kadar uzattık yasakları. Uzatmalı mıydık? Evet. Ne için? Beş haftada tamamlamadığımız eksiklikleri, yapmadığımız hazırlıkları yapmak için herhalde… Peki geriye kalan iki haftaya yakın süre için var mı bir planımız? Görebildiğimiz kadarıyla “hayır”. Hala ne yapacağımız konusunda tartışmalar, farklı görüşler devam ediyor, karar yok. Ve biz de “vakalar yatay seyrediyor” diye sevinelim istiyorsunuz öyle mi? Bu mudur kriz yönetimi?