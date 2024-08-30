  • BIST 9833.22
  • Altın 2753.763
  • Dolar 34.055
  • Euro 37.7214
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Erhürman'dan Fikri Ataoğlu'na: Dilin de dingili koptu artık!

» »
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bugün Türkiye basınına yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Dilin de dingili koptu artık!" dedi.
Erhürman'dan Fikri Ataoğlu'na: Dilin de dingili koptu artık!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bugün Türkiye basınına yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CTP Lideri Erhürman, Ataoğlu’nun "Adamıza çok fazla yabancı ilgisi olunca adanın DNA'sının bozulmasından endişe ettik. Hemen bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Adada yabancı sadece bir konut alabilecek. Ancak Türk vatandaşlarımız 3 konut alabilecekler" şeklindeki açıklamasına işaret ederek, şunları söyledi:

“Az kalsın "DNA'mız bozulacaktı"... Dilin de dingili koptu artık! Ağızdan çıkanı kulak duymadığına göre daha nereye kadar gider kim bilir!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 130 polis mensubunun görev yeri değiştirildi29 Ağustos 2024 Perşembe 19:07
  • Sadık Gardiyanoğlu: Narenciye işçileriyle ilgili haberleri ihbar kabul ettim, kimse bana ahkam kesmesin29 Ağustos 2024 Perşembe 17:11
  • Taçoy'dan Üstel'e gönderme.. Teklifim öz güven bunalımı yarattı!29 Ağustos 2024 Perşembe 16:56
  • CTP üyeleri: Yeniboğaziçi halkı kendi geleceği konusunda karar verecek kapasitededir29 Ağustos 2024 Perşembe 16:39
  • Girne'de Eski Otel Binasında Yangın: İhmal Yangına Sebep Oldu29 Ağustos 2024 Perşembe 16:37
  • Abdulkadir Uraloğlu: E-devleti KKTC’de de yaygınlaştıracağız29 Ağustos 2024 Perşembe 15:50
  • Aydın: Yeniboğaziçi bölgesindeki enerji yatırımı, Belediye Meclisi'nin kararıyla durduruldu29 Ağustos 2024 Perşembe 15:49
  • Başbakan Üstel: Birliğinin, cesaretinin ve kararlılığının en somut örneği29 Ağustos 2024 Perşembe 15:48
  • Tabipler Birliği: Ülke adına utanç duyduk, sorumlular yargı önüne çıkartılmalı29 Ağustos 2024 Perşembe 14:36
  • 1 haftada 70 kaza!29 Ağustos 2024 Perşembe 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti