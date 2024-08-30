Erhürman'dan Fikri Ataoğlu'na: Dilin de dingili koptu artık!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bugün Türkiye basınına yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Dilin de dingili koptu artık!" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun bugün Türkiye basınına yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CTP Lideri Erhürman, Ataoğlu’nun "Adamıza çok fazla yabancı ilgisi olunca adanın DNA'sının bozulmasından endişe ettik. Hemen bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Adada yabancı sadece bir konut alabilecek. Ancak Türk vatandaşlarımız 3 konut alabilecekler" şeklindeki açıklamasına işaret ederek, şunları söyledi:

“Az kalsın "DNA'mız bozulacaktı"... Dilin de dingili koptu artık! Ağızdan çıkanı kulak duymadığına göre daha nereye kadar gider kim bilir!”