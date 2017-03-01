Erhürman'dan flaş karar!

CTP lideri Tufan Erhürman, yarın itibariyle hükümete yönelik güvensizlik önergesi vereceklerini açıkladı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Ehürman, partiye yakınlığıyla bilinen Yenidüzen Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, hükümete güvenilmediğini bildiren ve bu konuda oylama isteyen önerge.anlamına gelen güvensizlik önergesini yarın itibariyle sunacağını açıkladı.

Başbakan Özgürgün son olarak geçtiğimiz gün erken seçim çağrısında bulunmuş ve seçim çağrısı yapanların, bu çağrılarını öneri olarak meclise getirmeleri halinde UBP olarak “evet” diyeceklerini belirtmişti.

Özgürgün'ün açıklamasına da değinen Erhürman, erken seçimin artık gündemde üst sıralara oturduğunu ve konuyu en kısa zamanda partinin yetkili organlarıyla görüşüp alınacak kararı kamuoyuna bildireceklerini açıkladı.