Erhürman'dan Fuat Oktay'a cevap... Seçim sonuçları, gerçekçi tek formülün 'federasyon' olduğu gerçeğini değiştirmez

İşte açıklama;

Kıbrıs Türk demokrasi tarihinde müdahalelerle anılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçimi geride kaldı. Seçim sürecinde yaşananlar Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin formüllerin doğru dürüst tartışılmasını dahi imkansız kıldı. Bunlar herkesin bildiği şeyler.

Hal böyleyken seçimden sonra yapılan bazı açıklamalarda seçim sonuçlarından Kıbrıslı Türklerin federal çözüm iradesinden vazgeçtiği yönünde çıkarımlar yapılmaya çalışıldığı görüldü. Sn. Fuat Oktay’ın benzer bir açıklaması bugün basında yer aldı.

Aslında herkes biliyor ki yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları ne Kıbrıs Türk halkının kapsamlı çözüme yönelik iradesinde herhangi bir değişikliği işaret eder, ne de Kıbrıs’ta kapsamlı çözümün gerçekçi tek formülünün iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğu gerçeğini değiştirir.

Siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı federal çözüme bir an önce ulaşmak için de, kapsamlı çözüme kadar uluslararası hukuk çerçevesinde güven yaratıcı önlemlerin uygulanması ve Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik ve yönetsel yapıya kavuşması için de çalışmaya devam edeceğiz…