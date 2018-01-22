  • BIST 116.218
  • Altın 162,838
  • Dolar 3,7993
  • Euro 4,6516
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Erhürman'dan gerginliğin aşılması için sağduyu çağrısı

» »
Erhürman'dan gerginliğin aşılması için sağduyu çağrısı
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Afrika Gazetesi ve Meclis'te yaşanan olayları değerlendirdi... Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Bugün yaşanan güvenlik zaafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimlerini kabul etmek mümkün değil. Güvenlik güçlerinin bu sorunu hızla aşması ve mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmesi gerekir. Meselenin ikinci yönü de şu: Bu gerginlik hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Hepimize kaybettirir. Her bir bireyin topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle, sağ duyu ile davranması ve gerginliğin hızla aşılması için üzerine düşeni yapması elzemdir..."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kişmir: "Laf kalabalığı yaratmayın, safınızı belli edin!"22 Ocak 2018 Pazartesi 14:16
  • DP tabanı, partinin dörtlü hükümet görüşmelerinden çekilmesi için baskı yapmaya başladı22 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  • Yeni Erenköy Belediyesi çalışanları iş yapmama kararı aldı22 Ocak 2018 Pazartesi 12:30
  • Afrika gazetesinin içinden görüntüler22 Ocak 2018 Pazartesi 12:17
  • "Afrika"nın tabelası indirildi22 Ocak 2018 Pazartesi 11:45
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Afrin Harekatı ve KKTC’deki yansımaları hakkındaki değerlendirmeleri22 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell genel müdürünün adı Sayıştay'ın PTT raporunda22 Ocak 2018 Pazartesi 10:32
  • Yazık genç fidanlara da kıydılar22 Ocak 2018 Pazartesi 09:00
  • Kedileri bile zehirlediler22 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!22 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti