Erhürman'dan gerginliğin aşılması için sağduyu çağrısı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün Afrika Gazetesi ve Meclis'te yaşanan olayları değerlendirdi... Erhürman'ın açıklaması şöyle:

"Bugün yaşanan güvenlik zaafiyetini, şiddet eylemlerini ve linç girişimlerini kabul etmek mümkün değil. Güvenlik güçlerinin bu sorunu hızla aşması ve mevzuatın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmesi gerekir. Meselenin ikinci yönü de şu: Bu gerginlik hiçbirimize bir şey kazandırmaz. Hepimize kaybettirir. Her bir bireyin topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle, sağ duyu ile davranması ve gerginliğin hızla aşılması için üzerine düşeni yapması elzemdir..."