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Erhürman'dan "HALKA EZİYET" açıklaması yapan hükümet ortağı olan YDP'ye eleştiri...

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Erhürman'dan " BU HÜKÜMET HALKA EZİYET" açıklaması yapan hükümet ortağı olan YDP'ye eleştiri...
Erhürman'dan "HALKA EZİYET" açıklaması yapan hükümet ortağı olan YDP'ye eleştiri...

Erhürman'dan  " BU HÜKÜMET HALKA EZİYET" açıklaması yapan  hükümet ortağı olan YDP'ye eleştiri...

İşte açıklama;

 

 

 

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