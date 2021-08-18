Erhürman'dan "HALKA EZİYET" açıklaması yapan hükümet ortağı olan YDP'ye eleştiri...

Erhürman'dan " BU HÜKÜMET HALKA EZİYET" açıklaması yapan hükümet ortağı olan YDP'ye eleştiri...
İşte açıklama;
"Bu hükumetin bu şekilde devamı halka eziyettir"! Kim söylüyor? Hükumet ortağı YDP'nin Genel Sekreteri! Memlekette işler günden güne daha da trajikomik bir hal alıyor!!!— Tufan Erhürman (@tufanerhurman) August 18, 2021
NE OLMUŞTU ?
Enver Öztürk: "Ekim ayında Meclisi açamazsak, acil seçim için gerekeni yaparız" https://t.co/GDe3VdaTyw #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/WfpGBZ2VA3— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 18, 2021
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