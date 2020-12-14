Erhürman'dan 'Hellim' uyarısı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Kendi ayaklarımız üzerinde durmanın yolunun üretime ve hellim gibi değerlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini anlamak ve bunun için el birliğiyle hareket etmek zorundayız” dedi.

İşte Erhürman'ın paylaşımı:

Biz doğru dürüst bir üretim, standart ve pazarlama stratejisi geliştirip uygulayamıyoruz, AB Kıbrıs Rum tarafının girişimleriyle hiçbir makul gerekçe göstermeksizin balda ve balıkta yaptığı uygulamayı hellimde yapamayacağını söyleyerek Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracat konusunda sıkıntı yaratmaya devam ediyor, bu arada Türkiye'de ve başka ülkelerde "hellim" adıyla değil ama başka adlarla üretim hızlanıyor...

Kendi ayaklarımız üzerinde durmanın yolunun üretime ve hellim gibi değerlerimize sahip çıkmaktan geçtiğini anlamak ve bunun için el birliğiyle hareket etmek zorundayız... #sahipçıkalım