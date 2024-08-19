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Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri: "Hoyratça Kullanma Olanakları Sunmaya Devam Ediyorlar

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CTP Lideri Erhürman, Hristodulidis'in Kıbrıs Türk halkını ve çözüm sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı
Erhürman'dan Hristodulidis'e Sert Eleştiri: "Hoyratça Kullanma Olanakları Sunmaya Devam Ediyorlar

Erhürman: Hristodulidis'e dilediği enstrümanı hoyratça kullanma olanağını sunmaya devam ediyorlar

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bilinsin ki, ne çözüm iradesini defalarca ortaya koymuş olan Kıbrıs Türk halkının doğru zeminden, diplomasiden, diyalogdan, dünyadan koparılmasını, ne de Sn. Hristodulidis'in güvenilir ve samimi olmadığı her olayda bir kez daha ortaya çıkan "çözüm isteyen taraf görüntüsü"nün, BM, AB ve uluslararası toplum tarafından gerçekmiş gibi içselleştirilmesini, iki taraf arasındaki ilişkileri ve güven ortamını zedeleyen bu girişimlerin görmezden gelinmesini kabul ederiz!” ifadelerini kullandı. Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sn. Hristodulidis bir yandan ben BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde müzakereye hazırım derken, diğer yandan elindeki tüm enstrümanları kullanarak KKTC ekonomisine zarar vermenin yollarını aramaya devam ediyor.

Mülkiyet sorununu ve hukuku enstrüman olarak kullanarak inşaat sektörüne yöneldikten, KKTC'deki üniversiteler konusunda Avrupa'daki yetkili makamlar nezdinde girişimde bulunduktan sonra, şimdi de turizm sektörüne geldi sıra.

Avrupa'nın en büyük turizm operatörlerinden TUİ üzerinden yapılan girişimle Güney Kıbrıs'ta konaklayan turistlerin kuzeye geçişleri engellenmeye çalışılıyor.

Hep söylediğimiz gibi, Kıbrıs Türk halkını doğru zeminden uzaklaştırmakla yetinmeyip her türlü diplomasi ve diyalog olanağını da elinin tersiyle itenler, her adımında yalnızca kapsamlı çözüm değil, iki taraf arasında güven ortamının oluşturulması konusunda da güvenilirliğini ve samimiyetini sorgulatan Sn. Hristodulidis'e dilediği enstrümanı hoyratça kullanma olanağını sunmaya devam ediyorlar.

Bilinsin ki, ne çözüm iradesini defalarca ortaya koymuş olan Kıbrıs Türk halkının doğru zeminden, diplomasiden, diyalogdan, dünyadan koparılmasını, ne de Sn. Hristodulidis'in güvenilir ve samimi olmadığı her olayda bir kez daha ortaya çıkan "çözüm isteyen taraf görüntüsü"nün, BM, AB ve uluslararası toplum tarafından gerçekmiş gibi içselleştirilmesini, iki taraf arasındaki ilişkileri ve güven ortamını zedeleyen bu girişimlerin görmezden gelinmesini kabul ederiz!”

 

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