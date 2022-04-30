Erhürman'dan hükümete!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak hükümette yaşanan istifa olayına "son perde: Maskaralığın şahikası" dedi

Erhürman'nın paylaşımı şu şekilde:

Hükumetten çekiliyorum demek yerine içinde bulundukları hükumete "güvenoyu vermeyeceklerini" açıklayan küçük ortaklar... Anayasa'ya göre ortada kurulmuş olan bir hükümet olduğunu bilmediği için "istifa" edeceğini söylemek yerine "görevi iade edeceğini" açıklayan büyük ortak...

Son perde: Maskaralığın şahikası!