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Erhürman'dan hükümete: Akıl yoluna dönün!

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün Meclis'te yaşananların ardından hükümete akıl yoluna dönme çağrısında bulundu.
Erhürman'dan hükümete: Akıl yoluna dönün!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hükümete "Akıl yoluna dönün" çağrısında bulunan Erhürman, "Seçilmemiş bir kişinin 'Meclis Başkanı' yapılmaya çalışılmasına Meclis'e saygı açısından hassasiyet göstermeyenler, bazı milletvekillerinin 'biz açık oy kullandık' ilanlarına Meclis'e saygı açısından 'kulak tıkayanlar', seçilmemiş bir kişinin Meclis Başkanlığı koltuğuna oturtulması için kullanılan güce karşı direnilmesine Meclis'e saygı açısından büyük "hassasiyet" gösterdiler. 'Normaldir'! Ülkeyi de, kendi kendilerini de yönetemeyenler kaçınılmaz olarak algıyı yönetmeye, yönettirmeye yönelirler!" ifadelerini kullandı. 

Algı operasyonunun da ince bir iş olduğuna işaret eden CTP lideri, "Algı operasyonu da ince bir iştir. Halkın aklıyla göz göre göre dalga geçeceğinizi zannederek yapabileceğiniz bir iş değil" dedi. 

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