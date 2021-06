Erhürman'dan hükümete: Bir an önce gidin!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti eleştirdi.

Erhürman yapmış olduğu paylaşımda, hayat pahalılığı konusunda yaşananların hükümetin hallerini gösteren “turnusol kağıdı” işlevi gördüğünü belirterek, “Kıbrıs Türk halkı bunu çekmek zorunda değil. Bir an önce gidin!” ifadelerini kullandı.

Erhürman, hayat pahalılığı konusunda yaşananlara dikkat çekerek, hükümeti eleştirmek için 6 madde sıraladı.

İşte Erhürman’ın 6 maddelik eleştirisi:

1. "Hükumet" bütçe açığını kapatmanın yolunu, hayat her gün pahalılaşırken, on binlerce sosyal sigorta emeklisinin hayat pahalılığı ödeneğine el uzatmakta buldu.

2. Bu yapılan ekonomik ve mali akla da aykırıydı çünkü zaten daralan talebi daha da daraltacak, maliyenin gelirlerini daha da azaltacaktı.

3. Bunu yasa gücünde kararname ile yapmak Anayasa'ya açıkça aykırıydı ve işin daha da kötüsü hükumet Anayasa'yı bile bile ihlal etti. Nitekim Sn. Dursun Oğuz Anayasa Mahkemesi iptal kararını değerlendirirken, kararın "beklenen bir karar" olduğunu söyledi.

4. Sn. Oğuz ilgili yasa tasarısını Meclis'ten geçirememenin hükumetin zafiyeti olduğunu söyledi. Haklıdır çünkü bu "hükumet" sanıldığının aksine yalnızca nisap sorunu yaşarken değil, yasama faaliyetindeki başka konularda da çoğunluğa sahip değildi.

5. "Hükumet" açıkça Anayasa'ya aykırı olduğunu bildiği kararnameye karşı açılan davada, "Meclis'ten geçireceğim bekleyin" diyerek ve Meclis'ten geçirmeyi beceremeyerek, yargının itibarının sarsılma ihtimalini de umursamadı.

6. Sosyal ve ekonomik akla ve hukuka aykırı olan bu kararname zaten hiçbir öngörüsü olmayan maliyenin öngörülerini daha da sarstı. Nitekim Sn. Oğuz, şimdi bütçe açığı ile ilgili "başka formüller" arayacaklarını açıkladı.

Kısacası, hayat pahalılığı konusunda yaşananlar neresinden tutsanız ellinizde kalan bir "hükumet" yapısıyla karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Hem her bir bakanın yönetme iradesinden yoksun olduğunu açıkladığı, hem de koltuktan kalkmamak için her türlü ayak oyununa başvuran bir "hükumet" yapısı. Kıbrıs Türk halkı bunu çekmek zorunda değil. Bir an önce gidin!!!