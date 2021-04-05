Erhürman'dan hükümete "bırakın ve gidin"

İşte açıklama;

Hükumet bir yıldır muhalefetin ekonomiye ve maliyeye ilişkin uyarılarının, önerilerinin tümüne kulak tıkadı. Türkiye ile imzalanacak Protokol öncesi yapılan önerileri de dinlemedi, törenlerle imzayı attı. Bugünse Meclis'te Maliye Bakanı giderlerle gelirler çerçevesindeki felaketi açıklayıp "ne öneriyorsunuz" diye sordu.

Siz hiçbir öneriyi dikkate almayın, "ben bilirim, yaparım, olur" anlayışıyla "yönetin", sonra da ülkeyi bu hale getirince ne önerdiğimizi sorun. Bu saatten sonra önerimiz açık: Bırakın ve gidin. Daha fazla gölge etmeyin!!!