  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Erhürman'dan hükümete; Bu zihniyet gidecek!

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından hükümeti eleştirdi.
Erhürman'dan hükümete; Bu zihniyet gidecek!

Erhürman paylaşımında , "Artık bıçak kemiğe dayandı, hatta kemiği delip geçti. Bu zihniyet gidecek!" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

Yıllık enflasyon % 98.12. Yıllık gıda enflasyonu % 118.75. Tüp gaza yeni zam geldi. Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu bazı çocuklarımızda beslenme eksikliği nedeniyle kansızlık sorunları görülmeye başlandığını açıkladı. Dövizde oynaklık sürüyor. Sterlin haftayı 20.5'ten kapattı. Akaryakıt bekleniyor! 
Hayat pahalılığı tam verilecek ve alım gücü korunacak mı? Asgari ücret de hayat pahalılığı oranında yükseltilecek mi? Asgari ücret yükseldiğinde gelirleri düşen esnaf, işletmeler bunu ödeyebilecek mi, yoksa işçi durdurulacak veya kayıt dışına mı düşecek? İstihdamı korumak için esnafa, işletmelere destek verilebilecek mi? Belediyeler bu hayat pahalılığını işçilerine ödeyebilecek mi? 
Ülkenin gerçek gündemi bunlar ama "yeni hükumet" bir kez daha atamalar ve görevden almalarla meşgul. Meşru olanı, olmayanı bir şey fark etmiyor! Zihniyet berdevam! Bir de korumaları artırmak lazım! Bir de temel hak ve özgürlükleri kısıtlamak! Orta ve uzun vadede ülkenin kalkınması açısından yaşamsal önemde olan Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü, güven yaratıcı önlemleri, euro'ya endekslenmeyi, beş yıllık ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını, yeni kapıları gündemden düşürmek!
Bu zihniyetle devam etmek demokratik ve ekonomik açıdan her gün biraz daha fukaralaşmak demek! Artık bıçak kemiğe dayandı, hatta kemiği delip geçti. Bu zihniyet gidecek! Yapılacak çok iş var. Kısa vadede halk, alım gücüyle, demokrasisiyle, tem hak ve özgürlükleriyle korunacak, orta ve uzun vadede dünyayla ve uluslararası hukukla buluşan planlı kalkınma devreye girecek!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da kaza04 Haziran 2022 Cumartesi 11:49
  • Girne bögesinde uyuşturucu operasyonu04 Haziran 2022 Cumartesi 11:47
  • Taşkınköy'de kanunsuz silah bulundu04 Haziran 2022 Cumartesi 11:38
  • Kıb-Tek halen daha faturaları yollamadı03 Haziran 2022 Cuma 23:10
  • Gürcafer: “Yapısal bozukluklar KKTC’yi Türkiye’ye daha bağımlı hale getirdi”03 Haziran 2022 Cuma 21:02
  • Kudret Özersay: Siyasi partilerin ülke geleceği için buluşması halka umut oldu03 Haziran 2022 Cuma 18:46
  • İnşaat Mühendisleri Odası'ndan değerlendirme03 Haziran 2022 Cuma 18:25
  • Elektrikler dönüşümlü kesilecek03 Haziran 2022 Cuma 18:19
  • Kılıçaslan'da yangın03 Haziran 2022 Cuma 18:16
  • Meclis'te yoğun gün!03 Haziran 2022 Cuma 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti