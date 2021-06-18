Erhürman'dan hükümete "çocuk oyunu" eleştirisi

İşte açıklama;

Altı aylık hükumet. Daha kurulurken üç bakanın gerekçesi hala anlaşılamayan sebeplerle yerlerinin değiştirilmesiyle başladı. Sonra bir bakan gitti, yerine yenisi geldi, bir bakanın bakanlığı değişti. Şimdi de Sn. Koral Çağman'ın istifası gündemde.

Çocukluğumuzda oynadığımız sandalye oyunu geliyor akla. Memleketin hali perişan, ama ne gam! Hükumette sandalye oyununa devam!!!