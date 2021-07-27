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Erhürman'dan Hükümete Covid uyarısı.. "Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!!"

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Erhürman'dan Hükümete Covid uyarısı.. "Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!!"
Erhürman'dan Hükümete Covid uyarısı.. "Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!!"

İşte açıklama;

Vaka sayılarında ciddi bir artış var. İnsanlarımızın tedbirlere uyumunda ise düşüş gözlemleniyor. Eylül'de mutlaka yüz yüze eğitime başlamamız gerekiyor ve o tarihe çok kısa bir zaman kaldı.

Vaka sayıları düştüğünde bunu kendi başarı hikayesi olarak anlatan "hükumet" şu sıralar törenler ve ziyaretlerle meşgul. Bir an önce olayın ciddiyetinin farkına varın!! Sıfır noktasında olan denetimleri başlatın. Şeffaf verilere dayalı bir plan ortaya koyun, yaygın bir aşılama kampanyası başlatın ve sağlığa, eğitime ve ekonomiye verdiğiniz zararı giderayak daha da büyütmeyin! Son söz bize, yurttaşlara... Lütfen ama lütfen aşıyı ertelemeyelim ve önlemlere uyalım. Sağlıkta da, eğitimde de, ekonomide de daha fazla kayıp yaşama lüksümüz yok!!!

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