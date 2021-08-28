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Erhürman’dan hükümete: “Derhal istifa edin”

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CTP lideri Erhürman, bakanların “ücretli test” kararıyla ilgili basın üzerinden tartışmaya devam ettiğini belirterek, “önce birbirinize, sonra da halka yönelik siyasi manevralardan vazgeçin ve derhal istifa edin” çağrısında bulundu.
Erhürman’dan hükümete: “Derhal istifa edin”

CTP lideri Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Bugün de bakanların medya üzerinden birbiriyle takışmalarına devam... Maliye Bakanı Sn. Oğuz, ücretli test kararının altında tüm bakanların imzası olduğunu ve hepsinin bundan haberdar olduğunu tekrarlayarak, farklı görüş açıklayan bakanlar için "bu tür söylemler, bu tür manevralar siyasidir" demiş.

Önce birbirinize yönelik "siyasi manevra"ları bir yana bırakıp geleceğimizi tehdit eden bu saçma kararı derhal geri alın. Sonra da bu halka yönelik "siyasi manevra"lardan vazgeçin ve derhal istifa edin. Bu halk, bunca sıkıntı içerisinde aylardır devam eden bu maskaralıklarla uğraşmak zorunda değil!!! #hükumetdeğilfelaket”

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