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Erhürman'dan hükümete... "düşün artık bu halkın yakasından!!!"

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Erhürman'dan hükümete... "düşün artık bu halkın yakasından!!!"
Erhürman'dan hükümete... "düşün artık bu halkın yakasından!!!"

İşte açıklama;

"Hükumette kriz"... Gün geçmiyor ki basında böyle bir haber çıkmasın! Bugün de UBP ile YDP arasında kriz varmış. UBP yeni taleplerde bulunmuş, bu yüzden YDP hükumetten çekilebilirmiş. Ortada "hükumet" adıyla anılmaya değer bir yapı kalmış gibi!!!

"Krizin içinde ülke hükumetsiz kalmasın" iddiasıyla geldiler, krize krizler eklemekten başka hiçbir işe yaramadılar. Düşün artık bu halkın yakasından!!!

Ne olmuştu?

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