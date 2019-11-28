Erhürman’dan hükümete; "Elektrikte sözünüzü neden tutmadınız?"

Erhürman yaptığı açıklamada şunları söyledi



Grevden önce başka eylem türleri gündeme gelmeli miydi? Grevin sebepleri topluma daha iyi anlatılmalı mıydı? Bunlar elbette üzerinde konuşulabilecek sorular. Peki hükumetin sendikayla imzaladığı protokolde 45 gün içerisinde sonuçlandırma sözü vermesine ve bunun üzerinden 80 gün geçmiş olmasına karşın sözünü tutmaması kabul edilebilir mi? Hesabınızı kitabınızı yapmadıysanız neden söz verdiniz? Söz verirken hesabınızı kitabınızı yaptıysanız bugün neden bu sözün arkasında durmuyorsunuz? Hükumet ciddiyetine ilişkin bu sorular önemsiz mi?