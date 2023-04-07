Erhürman’dan hükümete eleştiri: Ne dediğini ne yaptığını bilmeme hali devam!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarına işaret etti, hükümeti eleştirdi. Erhürman, "Ne dediğini ne yaptığını bilmeme hali devam!" dedi.

İşte açıklama;

Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada, "Artacak olan enerji ihtiyacımızı karşılamak için KIB-TEK mutlaka yatırım yapmalıdır ve yapacaktır... Teknecik Elektrik Santrali’ne ek 40 megavata kadar çıkacak bir yatırım yapılmasını öncelikli projelerimiz arasına almış durumdayız" dedi.

Bugün ise Erhan Arıklı, "Kıb-Tek’in 2 milyar borcu olduğunu ve bu şartlarda jeneratör alamayacaklarını" ifade etti.

Ne dediğini, ne yaptığını bilmeme hali devam! Bu şartlarda Meclis'ten, böyle bir "hükumet"e ihalesiz alım yetkisi verilmesi talep ediliyor!