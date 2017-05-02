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Erhürman'dan hükümete: #gelecekhırsızları

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Erhürman'dan hükümete: #gelecekhırsızları
CTP lideri Tufan Erhürman, hükümetin çıkarma plajını 30 yıllığına kiralamasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve milletvekili Tufan Erhürman’ın Yavuz çıkarma Plajı’nın 30 yıllığına Bakanlar Kurulu kararı ile Altınbaş Holding’e kiralanmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, “Meclis'te konuşuyoruz, UBP-DP milletvekillerinin, hatta bazı bakanların dahi haberi yok... Ciddiyetsizliğin bu kadarı” diyerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

İlgili Haber: İlk şehidin düştüğü yer, 30 yıllığına kiralandı!

CTP’lideri Erhürman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  

Çıkarma Plajı'nın 49 yıllığına kiralanmasına ilişkin kararın Meclis'ten geçemeyeceğini görünce, geri çekip 30 yıllığına kiralanmasını Bakanlar Kurulu kararıyla geçirmek... Meclis'te konuşuyoruz, UBP-DP milletvekillerinin, hatta bazı bakanların dahi haberi yok... Ciddiyetsizliğin bu kadarı. Bu hükümetin görevde kaldığı her günün gelecek kuşakların haklarından çalınmış bir gün olduğunu boşuna söylemiyoruz... #gelecekhırsızları

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