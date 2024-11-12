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Erhürman’dan Hükümete “Koltuk Kavgası” Eleştirisi

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'teki tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CTP'nin "koltuk kavgası" iddialarına cevap veren Erhürman, muhalefet olarak Meclis Başkanlığı koltuğuna talip olmadıklarını vurguladı.
Erhürman’dan Hükümete “Koltuk Kavgası” Eleştirisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'teki tartışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CTP'nin "koltuk kavgası" iddialarına cevap veren Erhürman, muhalefet olarak Meclis Başkanlığı koltuğuna talip olmadıklarını vurguladı.

"Koltuk kavgası" ifadesinin yanlış bir algı yarattığını belirten Erhürman, "15 tur boyunca CTP’den bir milletvekilini aday göstermedik. Bugün de böyle bir niyetimiz yok," dedi. Yaşanan olayları eleştirerek "Asıl kavga, seçilmemiş bir kişinin güç kullanılarak Meclis koltuğuna oturtulması için verildi," açıklamasında bulundu.

CTP'nin, Meclis’in açılışını kendi önerileri doğrultusunda yürütebileceği bir süreç sunmak istediğini söyleyen Erhürman, "Biz yalnızca bütçe komitesinin çalışmaya başlamasını sağlayacak görüşmeleri yapmak istedik. Ancak bu önerimize karşı çıkıldı," diyerek hükümetin tekliflerini reddettiğini belirtti.

Hükümetin kendi içindeki "koltuk kavgası" nedeniyle Meclis Başkanı seçilemediğini ifade eden Erhürman, seçilmemiş bir kişinin Meclis koltuğuna oturtulmasının, Meclis’e saygı açısından kabul edilemez olduğunu savundu. Erhürman, bu durumun kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılarak gizlenmeye çalışıldığını iddia ederek şu uyarıda bulundu: "Halkın aklıyla dalga geçmeyin; ülkenin ve halkın yararına akıl yoluna dönün."

CTP lideri, açıklamasını hükümete "algı operasyonlarıyla halkın gözünü boyamaya çalışmak yerine, gerçek sorunlara odaklanma" çağrısıyla sonlandırdı.

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