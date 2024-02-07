Erhürman'dan hükümete sert sözler! "Başı bozuklar takımı"

“Ülkeyi yönetmiyorlar; başı bozuklar takımı…" diyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman alt gelir gruplarının yaşam standartlarının korunması konusunda önerilerinin net olduğunu söyledi…

İki ayda tüm rakamların hayat pahalılığı öngörüleri karşısında karikatüre döndüğünü ifade eden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, katıldığı TV programında şöyle dedi;

“Çıkış önerimiz nettir: Temel tüketim ve gıda maddelerinde kar marjları belirlenecek. Rekabette bozulmadan marj belirlenecek. Mesela yüzde elli kar ile çalışıyorsanız 10-20 marj belirlenecek kara borsaya neden olmamak için… DPÖ önünde var bu çalışmalar var. denetim de yapılır ceza da kesilir. Aksi halde hayat pahalılığı ile mücadele edilemez. En alt gelir gruplarını en azından korumak için yapılması gerektiğini ifade ettiğimiz bir şey bu…

2 ayda tüm rakamlar karikatüre döndü. Ön görülen hayat pahalılığı nerde gerçek nerede… Ülkeyi yönetmiyorlar; başı bozuklar takımı…"”