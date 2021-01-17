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Erhürman'dan hükümete ; Yönetemiyorsunuz

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Erhürman'dan hükümete ; Yönetemiyorsunuz
Erhürman'dan hükümete ; Yönetemiyorsunuz

İşte açıklama;

Marttan beri söylüyoruz. Krizi yönetmenin birinci şartı güveni sağlamaktır. Güveni sağlayabilmek için de kararları almadan önce gerekli tüm istişareleri samimiyetle tamamlamanız gerekir. İki farklı yasal organdan iki farklı karar çıkması yarattığınız kaosun geldiği son aşamadır. Bu, dileyen dilediği karara uyacak, aslında hiçbir karar tam bir devlet otoritesiyle uygulanamayacak demektir.

Sağlığı da ekonomiyi de allem gallem ettiğiniz yetti. Marttan beri söylediğimiz kriz masasını derhal çağırın. Yönetmiyorsunuz ve her adımınızda yeni bir kaos yaratmaktan başka hiçbir iş yapmıyorsunuz!!!

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