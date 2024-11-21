Erhürman’dan iddialara yanıt: Gerçek dışı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak her kesimle görüşmeye, diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın programına konuk olan Tufan Erhürman, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirerek “hükümetin” politikalarını eleştirdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e oy verilmesi yönünde telkinlerde bulunduğuna dair ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

CTP’nin Ziya Öztürkler’e oy vermeyeceğini açıkça belirttiğini hatırlatan Erhürman, “Biz, istişareler sonucunda bir aday belirlenirse 19 milletvekilimizle destek vermeye hazırız demiştik. Ancak Öztürkler için böyle bir durum olmadı.” dedi.

Ziya Öztürkler’in, kendileri için istişare sonucunda belirlenecek bir aday olmadığını da defalarca dile getirdiklerinin altını çizen Erhürman, Öztürkler’in meclis hukukçuları için kullandığı, “Başlarına gökten üç yeşil alma düştü” ifadelerini de anımsattı.

“16 turun ardından yine 29’u bulamadılar”

Mecliste yaşanan tıkanıklığın sadece bir hükümet krizi değil, aynı zamanda bir “iktidar krizi” olduğunu söyleyen Erhürman, UBP-DP-YDP hükümetinin 29 milletvekili desteğine sahip olduğunu iddia etmesine rağmen bu desteği sağlayamadığını ifade etti.

“16 turun sonunda bile 29’a ulaşamadılar. Bu tablo, hükümetin kendi içindeki iktidar savaşlarını açıkça gözler önüne seriyor” ifadelerini kullanan Erhürman, “hükümetin” başarısızlıklarını örtmek için sosyal medya üzerinden algı operasyonları düzenlediğinin altını çizdi.

Erhürman, “Sosyal medya, bu tür algı operasyonlarının merkezi haline geldi. CTP’yi hedef alarak, kendi başarısızlıklarını örtbas etmeye çalışıyorlar. Ancak toplum artık bu tür oyunlara prim vermiyor” dedi.

“Dış politikada öznesizleştik”

Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın izlediği dış politikayı da eleştirerek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada “özne” olma potansiyelini kaybettiğine işaret etti.

Erhürman, “Rahmetli Denktaş ve Sayın Eroğlu ile fikir ayrılıklarımız vardı, ancak ne söylediklerini anlardık. Bugün ise Tatar’ın ne dediğini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’nın dış politikadaki etkisizliğini Brüksel ziyaretleri üzerinden örnekleyen Erhürman, “Sayın Tatar, gazetecilerle görüşmek için Brüksel’e gidiyor. Brüksel AB’nin başkenti. Bir anlamı olan yer. Eşit statü iddianızı Brüksel’e gidip gazetecilerle görüşerek mi sürdürüyorsunuz?” diye sordu.

“Erken seçim şarttır”

Ülkede artan ekonomik ve sosyal sorunlara da değinen Erhürman, “hükümetin” yönetim zafiyeti olduğunu söyleyerek erken seçim çağrısını yineledi.

“Bugün trafikte yaşananlar, iş kazaları, artan suç oranları, ekonomik dengesizlikler; tüm bunlar yönetim zafiyetinin birer yansımasıdır. Çözüm erken seçimdir ve bu şarttır” ifadelerini dile getiren Erhürman, erken seçim çağrılarını Meclis’te yaşanan olaylardan sonra dile getirmediklerini hatırlattı ve ülkenin uzun zamandır yönetilmediğini söyledi.

Son olarak “hükümetin” politikalarını “toplumun aklıyla dalga geçmek” olarak nitelendiren Erhürman, CTP olarak toplumun her kesimiyle görüşmeye, diyalog kapılarını açık tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

“Kapılarımızı dünyaya kapatmaya değil, açmaya ihtiyacımız var” diyen Erhürman, CTP’nin toplumun çözüm arayışlarında en güçlü ses olmaya devam edeceğini söyledi.