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Erhürman'dan İşsizlik ödeneğinden kesintiye tepki!

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"Böyle bir yanlış yapıldıysa bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekiyor."
Erhürman'dan İşsizlik ödeneğinden kesintiye tepki!

İşte açıklama;

Bakanlar Kurulu kararını yanlış anladığımı umuyorum. Ama yaptığım bir-iki telefon görüşmesi bu umudumu azalttı. Bu karara göre (yanlış anladığımı umduğumu tekrar ediyorum), bu dönemde gerçekten işten durdurulan (evli ve çocuğu da olan) bir kişiye işsizlik sigortası ödeneği olarak aylık 1500 TL ödenecek. Oysa 14 Marttan önceki koşullarda işten durdurulan aynı durumdaki kişilere 2600 TL civarında ödeme yapılıyordu.

Unutulmamalıdır ki 1500 TL maaş destek ödeneğidir. Yani üzerini işverenin tamamlayacağı öngörülen bir ödenektir. Burada sözünü ettiğimiz ise işsizlik ödeneğidir. Bu dönemde gerçekten iş azlığı nedeniyle işten durdurulan, evli olup çocuğu da olan bir kişiye sadece 1500 TL işsizlik ödeneği verilmesi kabul edilemez. Bu zor koşullarda işsiz kalan bir insan, kendisini ve ailesini bu parayla geçindiremez. Sigortanın olanaklarının zorlandığını anlıyorum ama zaten tam da bunun için gerekli olduğu miktarda iç borçlanmaya gidelim diyoruz. Böyle bir yanlış yapıldıysa bu yanlıştan derhal dönülmesi gerekiyor.

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