Erhürman’dan kaos uyarısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin pandemi döneminde alınan kararlara sektör temsilcilerini katmamaya devam etmesi halinde ülkede kaos çıkacağını vurguladı. Erhürman, bugün Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ne çağrıda bulundu ve sağlıkla ilgili karar süreçlerine sektör temsilcilerinin de katılmasını talep etti. Aksi halde ülkede kaos çıkacağını ifade eden Erhürman, “Aldığınız kararlara güven duyulmamaya başladığı anda insanlar kararlarınızı uygulamama noktasına gelecek. Bir yönetimin başına gelebilecek en kötü şey, alınan kararların uygulanmamasıdır” dedi. ‘Sivil itaatsizlik’ lafının son dönemlerde yükselmeye başladığını kaydeden Erhürman, sektörlerin karar alma süreçlerine katılmamasının yanında bir de kararların son dakika bildirildiğini, üstelik devletin bu sektörde çalışanlara yardım da etmediğini dile getirdi.

“MALİYE BAKANI SÖZÜNÜ TUTMADI”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un geçtiğimiz hafta Türkiye’den gelen paraya dair kalem kalem açıklama yapacağına dair söz verdiğini ancak bu sözünü tutmadığını kaydeden Erhürman, bu konuda halen açıklama beklediklerini söyledi. Türkiye’de yapılan görüşmelere değinen CTP lideri Erhürman, Kasım ayı itibariyle KKTC’ye toplamda 950 milyon TL’lik aktarma yapıldığını, oysa Maliye Bakanlığı’ndan aldıkları verilerde bu rakamın 782 milyon olduğunu belirtti ve aradaki farkın nedenini sordu. Erhürman ayrıca TC’den son olarak gönderilen 890 milyonluk kaynağa da değinerek, bu paranın içerisinde Temmuz ayında kredi olarak aktarılan 400 milyon TL’nin olduğunu ve bundan sadece 66 milyonunun serbest bırakıldığını, geri kalan 334 milyon TL’nin de bankada bloke durumda olduğunu anımsattı. Bu 334 milyon TL’nin de 890 milyonluk kaynağa dahil olup olmadığını soran Erhürman, bu konuda da hükümet yetkililerinden bilgi talep etti.

“ÖZEL SEKTÖRE GEREKEN ÖDEMELERİ YAPIN”

890 milyon TL’nin artı olarak mı geldiğini de soran Erhürman, Ersin Tatar’ın imzaladığı protokolde öngörülen rakamın bu belirtilen rakamların üzerinde olduğuna işaret etti, ‘geriye kalan 600 milyon TL’nin neden gelmediğini’ de sorguladı. “Ne oldu bilelim, bunun üzerinden konuşalım” diyen CTP Genel Başkanı Erhürman, nominal olarak da 600 milyon TL’lik bir açık olmasının sebebini sordu, ‘yerine getirilmeyen bir taahhüt olup olmadığı’ sorusunu gündeme getirdi. 1500 TL ödemelerinde eksikler olduğuna değinen Erhürman, Türkiye’den söylendiği kadar para alındıysa bu 1500-2000 TL’lerin özel sektöre ödenmemesi nedenini de sorguladı. Erhürman, Türkiye’den 890 milyon TL ile dönülmüşse, gerekli ödemenin de özel sektöre ödenmesi gerekliliğine işaret etti.

“MART’TAN ARALIK’A 100 HEMŞİREYİ İSTİHDAM EDEMEDİNİZ”

Arpaya ilişkin de sorular yönelten Erhürman, “Şubat ayı itibarıyla arpa ihtiyacımız öngörülemedi mi” diye sordu. Erhürman, aylar geçtiğini, sağlık personeli istihdam edilmediği gibi, alınanların da ‘mevsimlik’ alındığını, büyük törenlerle açılan hastanenin de devreye giremediğini vurguladı. Pandemi sürecinin Mart ayında başladığını anımsatan Erhürman, hükümetin 15 Kasım’da büyük törenlerle açılan hastaneye o günden bugüne 100 hemşireyi istihdam edemediğini dile getirdi. Muhalefet olarak hükümete bu konuda açık çek sunduklarını ve ‘İstediğiniz kadar sağlık çalışanı alın’ dediklerini kaydeden Erhürman, bu konuda yapılan hesap hatasını ne hükümetin ne de Cumhurbaşkanı’nın görebildiğini belirtti.