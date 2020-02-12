Erhürman'dan “Kapalı Maraş” konusundaki toplantıda Cumhurbaşkanının konuşmasına yer verilmemesine tepki

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Tam da bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve yetki alanını ilgilendirmediği herhalde iddia edilemeyecek olan “Kapalı Maraş” konusunda, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükumet yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı düzenleniyor.

Toplantıda Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın konuşmaları varken Cumhurbaşkanı’nın konuşması olmadığı gibi, iktidara mensup bir milletvekili dışında siyasi partilerin de herhangi bir temsiliyeti yok. Bu durumun demokratik teamüller açısından doğru ve kabul edilebilir olmadığını anlatmak için başka söze gerek yoktur herhalde!”