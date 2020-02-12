  • BIST 120.049
  • Altın 305,436
  • Dolar 6,0506
  • Euro 6,5899
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Erhürman'dan “Kapalı Maraş” konusundaki toplantıda Cumhurbaşkanının konuşmasına yer verilmemesine tepki

» »
Erhürman, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Kapalı Maraş” konusunda, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükümet yetkililerinin de katıldığı toplantıda yer verilmemesine tepki gösterdi.
Erhürman'dan “Kapalı Maraş” konusundaki toplantıda Cumhurbaşkanının konuşmasına yer verilmemesine tepki

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Tam da bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı’nın görev ve yetki alanını ilgilendirmediği herhalde iddia edilemeyecek olan “Kapalı Maraş” konusunda, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve hükumet yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı düzenleniyor.

Toplantıda Başbakan’ın ve Başbakan Yardımcısı’nın konuşmaları varken Cumhurbaşkanı’nın konuşması olmadığı gibi, iktidara mensup bir milletvekili dışında siyasi partilerin de herhangi bir temsiliyeti yok. Bu durumun demokratik teamüller açısından doğru ve kabul edilebilir olmadığını anlatmak için başka söze gerek yoktur herhalde!”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taksiciler önlerini kesti...Korsan Taksicilik yapan 2 kişi yakalandı12 Şubat 2020 Çarşamba 19:25
  • Eroğlu Mersin’de… “Ana Vatansız KKTC olmaz”12 Şubat 2020 Çarşamba 19:09
  • Rum Hükümet Sözcüsü Koushos: “TC Dışişleri Bakanlığı Anastasiadis’in söylediklerini ispatladı”12 Şubat 2020 Çarşamba 18:53
  • Tatar: Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkı vereceğiz12 Şubat 2020 Çarşamba 18:51
  • Manavoğlu’ndan Türkiye’ye “kaynak” sitemi: Hatalı davranıyorlar12 Şubat 2020 Çarşamba 18:43
  • Avcılar Doğaya 10 Bin Fidan Dikiyor12 Şubat 2020 Çarşamba 18:40
  • Dikkat Sis var12 Şubat 2020 Çarşamba 18:38
  • Kıbrıs Türk Barolar Birliği , Kapalı Maraş toplantısına katılmayı redetti!12 Şubat 2020 Çarşamba 17:43
  • Çok iş yaptığını düşünen! her dönemin adamı Müsteşar Şahap Aşıkoğlu'ndan şaşırtan açıklamalar!12 Şubat 2020 Çarşamba 17:28
  • Dikkat! Lefkoşa Girne ana yolunda sis!12 Şubat 2020 Çarşamba 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti