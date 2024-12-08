  • BIST 10081
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Erhürman'dan 'Kıbrıslılık Tartışması' Tepkisi: "Kimlik Gömleği Dayatamazsınız!"

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tatar'!ın "Kıbrıslılık" tartışmalarını yeniden gündeme taşımasını eleştirdi.
Erhürman'dan 'Kıbrıslılık Tartışması' Tepkisi: "Kimlik Gömleği Dayatamazsınız!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tatar'!ın "Kıbrıslılık" tartışmalarını yeniden gündeme taşımasını eleştirdi. Erhürman, bu tür tartışmaların gereksiz olduğunu vurgulayarak, vatandaşların kimlik tanımlarına müdahale edilmesine karşı çıktı.

Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasası'nda yer alan 67. maddeye atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Anayasa'nın 67. maddesinde 'Türk asıllı Kıbrıslılar'dan ve 'Kıbrıslı Türk baba veya anadan' söz ediliyor. Haberdar mısınız?" dedi.

Kendini "Kıbrıslı", "Kıbrıslı Türk" veya "Kıbrıs Türkü" olarak tanımlayan bireylerin olduğunu belirten Erhürman, devletin görevinin insanlara zorla kimlik dayatmak değil, onların eşit yurttaşlar olarak onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Tatar'ı sert bir şekilde eleştiren Erhürman, şu sözlerle çağrıda bulundu:
"Bu ülkenin insanlarını zaten bin bir türlü sıkıntıyla baş başa bırakıyorsunuz. Üstüne bir de politika yapma bahanesiyle kimlik dayatmaya kalkmayın. Bilmiyorsanız öğrenin, ama kimseye zorla 'kimlik gömleği' giydirmeye çalışmayın."

Erhürman’ın bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı bulurken, vatandaşlardan destek mesajları geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı08 Aralık 2024 Pazar 12:07
  • Bağımsızlık Yolu 10. Yılını Kutladı08 Aralık 2024 Pazar 11:43
  • Dijital Eğitim Platformu E-Study Box’un gelenekselleşen “Buy Knowledge Day” kampanyası ile tüm içerikler 9 Aralık’ta yüzde 90 indirimli olacak08 Aralık 2024 Pazar 11:29
  • Hala Sultan Koleji'nde organik atıklar kompostla yeşile dönüşüyor07 Aralık 2024 Cumartesi 14:50
  • 540 bin sterlin dolandırmakla suçlanıyor!07 Aralık 2024 Cumartesi 14:23
  • Gümrüksüz malların analiz sonucu çıkmadı07 Aralık 2024 Cumartesi 12:56
  • Simon Aykut’un davası sürüyor07 Aralık 2024 Cumartesi 12:50
  • Ercan Havalimanı’nda Hırsızlık yaptı Bin 102 gündür kaçak çıktı!07 Aralık 2024 Cumartesi 12:47
  • Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türkiye'ye yardıma gelen Pakistanlı doktor anılarını anlattı07 Aralık 2024 Cumartesi 12:08
  • İKAMET İZİNSİZ YAŞAYAN 4 KİŞİ TUTUKLANDI07 Aralık 2024 Cumartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti