Erhürman'dan 'Kıbrıslılık Tartışması' Tepkisi: "Kimlik Gömleği Dayatamazsınız!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tatar'!ın "Kıbrıslılık" tartışmalarını yeniden gündeme taşımasını eleştirdi. Erhürman, bu tür tartışmaların gereksiz olduğunu vurgulayarak, vatandaşların kimlik tanımlarına müdahale edilmesine karşı çıktı.

Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasası'nda yer alan 67. maddeye atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 67. maddesinde 'Türk asıllı Kıbrıslılar'dan ve 'Kıbrıslı Türk baba veya anadan' söz ediliyor. Haberdar mısınız?" dedi.

Kendini "Kıbrıslı", "Kıbrıslı Türk" veya "Kıbrıs Türkü" olarak tanımlayan bireylerin olduğunu belirten Erhürman, devletin görevinin insanlara zorla kimlik dayatmak değil, onların eşit yurttaşlar olarak onurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Tatar'ı sert bir şekilde eleştiren Erhürman, şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bu ülkenin insanlarını zaten bin bir türlü sıkıntıyla baş başa bırakıyorsunuz. Üstüne bir de politika yapma bahanesiyle kimlik dayatmaya kalkmayın. Bilmiyorsanız öğrenin, ama kimseye zorla 'kimlik gömleği' giydirmeye çalışmayın."

Erhürman’ın bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı bulurken, vatandaşlardan destek mesajları geldi.