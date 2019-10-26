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Erhürman'dan Liderlere önemli Berlin mesajı

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En büyük dileğimiz Berlin’de kapsamlı çözüm yolunda bizi ileriki aşamalara taşıyacak önemli bir adım atılması
Erhürman'dan Liderlere önemli Berlin mesajı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleşecek olan 3lü görüşmeyi yorumladı.

Erhürman açıklaması şöyle:

"25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek üçlü görüşme son derece önemli. Bu noktada Sayın Guterres’in kendi açıklamalarında ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında yer alan yönteme ve içeriğe dair temel hususlara kararlılıkla sahip çıkması belirleyici olacak. Geçmiş mutabakatlarda ve Güvenlik Konseyi kararlarında yer aldığı ve dolayısıyla dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkili katılımı da içeren şekliyle siyasi eşitlik en temel mesele. Buralarda netleşilir ve ucu açık olmayan, sonuç odaklı bir müzakere yöntemi de kabul edilirse kapsamlı çözüm yolunda bizi ileriki aşamalara taşıyacak önemli bir adım atılmış olur. En büyük dileğimiz Berlin’de bu adımın atılmasıdır."

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