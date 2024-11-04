Erhürman’dan Meclis çalışanlarına baskı iddiası

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Kurul’u açma girişimlerinin ardından basına kısa bir açıklama yaparak, “Ziya Öztürkler, Meclis Başkanı değildir” dedi.
CTP Genel Başkanı Erhürman, Meclis’te hukuka uygun şekilde seçilmiş bir başkanın olmadığının altını çizerek, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin hukuka uygun bir şekilde seçildiğine dikkat çekti.
Erhürman, Zorlu Töre’nin hukuka aykırı bir şekilde devir teslim töreni gerçekleştirdiğini söyledi.
Tufan Erhürman, Ziya Öztürkler’in Meclis çalışanlarına ‘oturuma katılmamaları’ yönünde talimat verdiğini de belirterek, bu talimatın geçersiz olduğunu vurguladı.
“Yok hükmünde olduğu için talimat verme yetkisi yoktur” diyen Erhürman, Meclis çalışanlarına baskı uygulandığını öne sürdü.
Erhürman, “Biz Meclis’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.
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