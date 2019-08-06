Erhürman'dan Özersay'a "işbirliği" uyarısı

Erhürman, Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Kıbrıs Rum tarafı ile turizm, yükseköğretim ve daha pek çok alanda işbirlikleri yapmamız son derece yararlıdır. Ancak unutulmamalıdır ki işbirliğini gerçekleştirmeniz için ya muhatabınızın da bunu istemesi (ki o zaman sorun yoktur) ya da işbirliği taleplerinizin uluslararası destek bulmasını sağlayacak, gerektiğinde muhatabınızın işbirliğinden kaçınmasını engelleyecek, böyle bir davranışın meşruiyetini ortadan kaldıracak, bir anlamda onu işbirliğine zorlayacak bir zemine sahip olmanız gerekir. Zemin o yüzden son derece önemlidir…