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Erhürman'dan Özersay'a "işbirliği" uyarısı

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CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kıbrıs Rum tarafı ile işbirliği gerçekleştirmek için ya muhatabın da bunu istemesi ya da işbirliği taleplerinin uluslararası destek bulması gerektiğini ifade etti.
Erhürman'dan Özersay'a "işbirliği" uyarısı

Erhürman, Yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız koşullarda Kıbrıs Rum tarafı ile turizm, yükseköğretim ve daha pek çok alanda işbirlikleri yapmamız son derece yararlıdır. Ancak unutulmamalıdır ki işbirliğini gerçekleştirmeniz için ya muhatabınızın da bunu istemesi (ki o zaman sorun yoktur) ya da işbirliği taleplerinizin uluslararası destek bulmasını sağlayacak, gerektiğinde muhatabınızın işbirliğinden kaçınmasını engelleyecek, böyle bir davranışın meşruiyetini ortadan kaldıracak, bir anlamda onu işbirliğine zorlayacak bir zemine sahip olmanız gerekir. Zemin o yüzden son derece önemlidir…

 

 

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