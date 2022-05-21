Erhürman'dan protokole sert tepki!

Erhürman, “Bu, aynı kısım itibarıyla, olsa olsa, kendi kendini yönetme, kendi ayakları üzerinde durma, kurumsal yapıya sahip çıkma, ülkenin planlı kalkınmasını sağlama, temel hak ve özgürlükleri koruma, bu ülkenin iş insanını, esnafını, kamu ve özel sektör emekçisini ayakta tutma, Türkiye ile KKTC arasında doğru zeminde iyi ilişkiler kurma iradesinden vazgeçme protokolü!” ifadelerini kullandı.

İşte Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı:

Elbette madde madde tartışacağız. Meclis'te de, sokakta da anlatacağız. Ama zaten oraya yazılmasına gerek olmaksızın yapılması gerekenler hariç, işin genelinin özeti şu:

Bu, önemli kısmı itibarıyla, bir "iktisadi ve mali işbirliği anlaşması" falan değil!

Bu, aynı kısım itibarıyla, olsa olsa, kendi kendini yönetme, kendi ayakları üzerinde durma, kurumsal yapıya sahip çıkma, ülkenin planlı kalkınmasını sağlama, temel hak ve özgürlükleri koruma, bu ülkenin iş insanını, esnafını, kamu ve özel sektör emekçisini ayakta tutma, Türkiye ile KKTC arasında doğru zeminde iyi ilişkiler kurma iradesinden vazgeçme protokolü!

İmzalamadan önce okudunuz mu, okudunuzsa anladınız mı, anladınızsa önemli kısmının bu ülkeye/bu halka/bu ekonomiye uymamasını umursadınız mı, bilmiyorum! Her zamanki gibi, "önemli olan imza töreni! İmzalayalım, nasılsa uygulamayız" mı dediniz, onu da bilmiyorum!

Ama bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmediğinizi, tek derdinizin oturduğunuz/oturacağınız koltuklar olduğunu artık herkes biliyor! Bundan böyle Meclis daha fazla sokakta, sokak daha fazla Meclis'te! Yerine getirmek bir yana, kimseyle istişare etmeden, halkın iradesine başvurmadan, koltuk uğruna verdiğiniz bu taahhütleri anlatın bakalım kime anlatabileceksiniz!”